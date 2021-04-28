Індійський варіант коронавірусу виявили у 17 країнах, найбільше у Великій Британії, США та Сінгапурі. Такі дані наводять у ВООЗ. Новий штам із подвійною мутацією знайшли в Індії наприкінці березня. Чи саме з ним пов'язане помітне зростання числа інфікованих - науковці досі вивчають.

У ВООЗ вважають, що вплинули кілька чинників, зокрема масові заходи і недотримання громадянами карантинних норм. Індія переживає другу хвилю епідемії, за останню добу зареєстрували понад 300 тисяч нових інфікованих. Водночас у розрахунку на число населення показники нижчі, ніж у низці європейських чи латиноамериканських країн.