Індійський штам COVID-19 зафіксували у 17 країнах [ Редактировать ]
Індійський варіант коронавірусу виявили у 17 країнах, найбільше у Великій Британії, США та Сінгапурі. Такі дані наводять у ВООЗ. Новий штам із подвійною мутацією знайшли в Індії наприкінці березня. Чи саме з ним пов'язане помітне зростання числа інфікованих - науковці досі вивчають.
У ВООЗ вважають, що вплинули кілька чинників, зокрема масові заходи і недотримання громадянами карантинних норм. Індія переживає другу хвилю епідемії, за останню добу зареєстрували понад 300 тисяч нових інфікованих. Водночас у розрахунку на число населення показники нижчі, ніж у низці європейських чи латиноамериканських країн.
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