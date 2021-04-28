Знову відкриті для відвідувачів - італійські музеї та пам'ятки архітектури

Італійці гріються на терасах кафе та ресторанів, в Нідерландах скасували комендантську годину, а Австрія готується відкритися повністю. Які європейські країни почали поступовий вихід з локдауну, а де поки вирішили не ризикувати? Розкаже - Тетяна Логунова.

Якби не маски, які здуває поривчастим вітром, то можна подумати, що це архівні кадри з докоронавірусних часів. Італія послаблює обмеження і поступово повертається до нормального життя. Уряд дозволив працювати барам та ресторанам. Щоправда, обслуговувати клієнтів вони можуть лише на терасах.

Як ми скучили за цим усім! Ми хочемо жити нормальним життям.

Так, яка це насолода випити кухоль пива на вулиці.

Знову відкриті для відвідувачів - італійські музеї та пам'ятки архітектури. Щоправда, вони працюють з дотриманням жорстких санітарних норм. Гості мусять заздалегідь бронювати час візиту і дотримуватися соціальної дистанції.

Я здивована, що Колізей відкрито. Думала, це станеться пізніше. Але негайно скористаюся можливістю його відвідати.

Я у Римі вже вчетверте. Але вперше маю можливість потрапити досередини. Я дуже радий.

Насолодитися філіжанкою кави на терасі кафе - відсьогодні можуть і жителі Нідерландів. Там теж вирішили послабити обмеження попри швидкі темпи поширення хвороби. Скасована і комендантська година, яка діяла більше трьох місяців.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Пом'якшення карантинних обмежень - це завжди ризик, але ризикувати теж треба відповідально. Це певний баланс, тож ми повинні бути дуже обережними.

На вихід із локдауну - чекають і австрійці. Дата вже оголошена 19 травня. У цей день країна повернеться до майже нормального життя. Відкриються кафе, ресторани, готелі, спортзали і навіть театри. В уряді сподіваються, що завдяки швидким темпам вакцинації населення, країні вдасться уникнути нових спалахів хвороби.

Сусідам по Євросоюзу заздрять у Німеччині. Тут поки немає жодного натяку на послаблення карантинних обмежень. Навпаки, їх лише посилили, запровадивши комендантську годину у більшості регіонів країни. Уряд Ангели Меркель не хоче ризикувати. З локдауну Німеччина вийде лише тоді, як темп поширення хвороби суттєво уповільниться.