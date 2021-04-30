Прийшов забрати авто, а опинився в лікарні. Поліцейський відділок у Городищі на Черкащині - вдруге в центрі скандалу. Місцеві слідчі вже прославилися на всю країну катуванням затриманого. І ось тепер одного з них знову звинувачують у побитті.

Поліцейський нібито вдарив кулаком у живіт чоловіка. І в того розійшлися післяопераційні шви. Подробиці з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Кілька днів тому Русланові Цвяху видалили грижу на кишківнику. Чоловік стверджує: до лікарні його відправив слідчий Городищенського відділу поліції. Мовляв, 14 квітня він приїхав до поліції, щоб забрати автомобіль зі штрафмайданчика. Коли виявив у ньому незначну крадіжку, вирішив написати заяву. Для цього черговий попросив чоловіка покликати слідчого.

Руслан Цвях, потерпілий:

Піднявся нагору, підійшов до кабінету, двері були відчинені. Кажу, вас там гукають унизу! Вийди з кабінету! Я ж ще не заходив, кажу (відійшов там на сантиметр), кажу, вас гукають! Чую, пішов з кабінету, потім на третій підривається, зачиняє двері і кулаком мене в живіт - і все…

За словами Руслана, удар прийшовся саме в те місце, де напередодні йому зробили операцію. В лікарню чоловіка доправили прямісінько з відділення поліції. Медики вирішили провести повторне оперативне втручання.

Юрій Помазан, заступник директора з медичної частини Городищенського медичного об'єднання:

У нього була в минулому виконана операція і шви воспалились. Грижа виникла чи від напруження, чи по якійсь іншій причині - вони трошки розійшлись.

Руслан Цвях стверджує - його кривдником став слідчий Ігор Гейко. Мати чоловіка розповідає: після того, як Руслана поклали в лікарню, вона намагалась поговорити з поліцейським.

Оцей Гейко - спілкувалась. Він мене посилав куди хочеш - вийди на… отсюда, і хто ти така. Я там почала кричать, балакати з ним, а він відкриває двері і тікати.

Машина Руслана й досі на штрафмайданчику відділення. Забрати її чоловік поки фізично не може.

За останні три місяці Городищенське відділення поліції вже двічі потрапляє в епіцентр гучного скандалу. У лютому двоє дільничних поліцейських тут катували одного з підозрюваних. Після розголосу чотирьох поліцейських було звільнено, не оминула ця доля навіть начальника.

За нового начальника, нова надзвичайна подія. Та коментувати її у відділенні не хочуть.

Я думаю, що за цими коментарями вам краще звернутися у сектор зв'язків з громадськістю.

У Головному управлінні поліції Черкаської області теж не багатослівні. Мовляв, після лютневих подій до них надходить чимало звернень щодо катувань у Городищенському відділені, але всі вони безпідставні. Щоправда, за заявою Руслана Цвяха перевірку провели.

Зоя Вовк, пресофіцерка ГУ Нацполіції в Черкаській області:

Інспекція по особовому складу виїздила на місце події, вони з'ясовували попередню інформацію і що сталося власне в той день. Зібрані матеріали передані всі передані в ДБР.

Державне бюро розслідувань наразі проводить перевірку і не поспішає відкривати провадження. Підтвердити слова Руслана Цвяха могли б камери спостереження, але в Городищенському відділені їх немає.