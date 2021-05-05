Масове вбивство у бразильському дитсадку. 18-річний хлопець вдерся туди з мачете й зарізав трьох дітей і двох вихователів. Загиблим малюкам не було й двох років.

Більшість дітей вдалося врятувати, бо вихователі разом із ними сховалися у сповивальній кімнаті. Після розправи хлопець поранив себе. Його схопили. Мотиви вчинку невідомі.

Рікардо Касагранде, правоохоронець: