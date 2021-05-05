Трагедія у Бразилії: хлопець зарізав трьох дітей [ Редактировать ]
Масове вбивство у бразильському дитсадку. 18-річний хлопець вдерся туди з мачете й зарізав трьох дітей і двох вихователів. Загиблим малюкам не було й двох років.
Більшість дітей вдалося врятувати, бо вихователі разом із ними сховалися у сповивальній кімнаті. Після розправи хлопець поранив себе. Його схопили. Мотиви вчинку невідомі.
Рікардо Касагранде, правоохоронець:
Хлопець прийшов сюди з кинджалом. Спершу напав на вихователів. А потім зайшов у кімнату, де були маленькі діти. Люди з довколишніх будинків почули крики й прибігли сюди. Вони його затримали.
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