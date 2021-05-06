На Черкащині правоохоронці виявили ціле браконьєрське містечко на одному з Дніпровських островів. Масштаби вилову й нахабність "чорних" рибалок приголомшили навіть інспекторів. Докладніше - Станіслав Кухарчук.

Післясвятковий ранок. Патруль екологічної інспекції виходить на денний рейд Кременчуцьким водосховищем. Першим для перевірки обирають віддалений острів на лівому березі Дніпра.

Мурашки, тут неристовище і по нашим даним тут браконьєри працюють і бросають сітки, зараз сюди зайшов лящ.

Початок травня - найгарячіший час як для риби, так і для браконьєрів. Та в бухті жодних знарядь лову, а про наявність людей свідчать хіба три поспіхом кинутих на березі човни та з пів десятка будинків углибині острова. А під ними сховані десятки мішків із промисловими сітками.

Власники неводів утекли з острова ще до приїзду правоохоронців. Більшість сіток іще вологі, а поряд - докази незаконного промислу.

На цьому возику возили сітки, возили рибу, а ось це ікра ще не застигла, ікра, яка текла з риби.

У браконьєрських схованках інспектори знайшли майже 70 мішків із сітками, невід, раколовки. У руках у поліцейського Ярослава спеціальні вила для вилову риби, на них - свіжа луска.

Ярослав Горовенко, заступник командира роти Патрульної поліції Черкаської області:

Да, це щось було таке, не маленьке, щось на коропа схоже, ось ще один такий яскравий приклад острогів використовується де велика кількість риби і не велика глибина.

Що далі, то більше шокують знахідки. Серед них 12 капканів на тварин. Тут, на одному з найвіддаленіших островів, справжнє браконьєрське містечко із доволі розвиненою інфраструктурою. Причому промишляють вони не тільки рибою. Ось нещодавно вичинені шкурки єнотів.

Ці місця майже безлюдні, тому браконьєри оселяються на цьому острові від початку нерестового сезону до самого льодоставу. Деякі ними зведені будинки просто вражають комфортом. Аби зайвий раз не перевозити виловлену рибу, її засолюють у діжках прямо на місці. Припинити цей незаконний промисел нереально, нарікають екологи. В інспекції катастрофічно не вистачає людей.

Анатолій Соловйов, старший інспектор Держекоінспекції центрального округу:

Все проконтролювати ми не зможемо тому, що у мене в відділі державної екологічної інспекції центрального округу всього 5 чоловік, 5 чоловік на Кам'янське водосховище, Кременчуцьке водосховище і три тисячі озер.

Сподіваючись зловити браконьєрів-утікачів, поліцейські ретельно обстежують усі острівні протоки. Та марно. Тепер їхнє завдання - знайти юридичних власників цього браконьєрського містечка. Земля під ним, як не дивно, в оренді.

Усі знаряддя лову поліція та екологи вилучили та описали. Тепер на сітки і Ятери чекає утилізація. А от орендареві "сінокосу" доведеться пояснювати вже прокуратурі, чому замість корів на острові "паслися" браконьєри.