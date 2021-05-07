На Дніпропетровщині крізь новенький асфальт на дорозі пробилася трава. Через неякісний ремонт. У скільки обійшлася місцевому бюджету така недбалість чиновників, дізнавався Сергій Бордюжа.

Вулицю Зелену в Олексіївці, що під Нікополем, знає кожен. Галасу наробив пост у соціальних мережах. Місцева жителька виклала фото, на ньому крізь новенький асфальт пробилися й буйно квітнуть бур'яни.

Олена Бабій, жителька Олексіївки:

Це не капітальний ремонт. Це нова дорога, нова! Ну як?!

Люди кажуть - асфальт на вулиці поклали в серпні минулого року, напередодні місцевих виборів. Та вже у вересні того ж року тут пробилася перша трава.

Віра Царицина, жителька Олексіївки:

Оце у нас сильний асфальт. Та посміялися і все. А в цьому році йдемо, а воно все ж вилазить ще більше, більше й більше. А далі що буде?

На своєму городі пані Віра знищує бур'ян сапою. Методи дорожників, як з'ясувалося, не так уже й відрізняються.

Олена Бабій, жителька Олексіївки:

Вони топором вирубували, вирубували, заливали, як вони казали, не гербіцид, чи ядом якимось, бо у вас "очень, дєвушка, это у вас очень крепкий трава - она очень сильный"!

Втім, трава тут ні до чого, - кажуть місцеві, - і показують, як новенький асфальт розсипається в руках:

Все воно - м'якеньке. Ось, бачите, - руками, ось навіть липне до рук.

Хто так неякісно виконав роботи і скільки це коштувало, намагаємося дізнатися в сільраді. Там звинувачують попередників.

Валентина Мостика, в.о. сільського голови Покровської сільської ради:

Робили це ще сільський голова, який був на той час Приміської сільської ради. Хто підрядники, не можу вам сказати на даний, саме сьогодні не можу вам сказати. Ну, а взагалі, ми цим будемо розбиратись.

Неякісний ремонт у цих селах не рідкість. Тут, у Покровському, поруч з сільрадою є ще одна вулиця, яка заростає травою. Асфальт - м'який, неначе глина.

Із запитанням, хто ж тут виконував роботи, повертаємось до сільради. Сільські чиновники цьому явно не раді.

Валентина Мостика, в.о. сільського голови Покровської сільської ради:

Мені так цікаво, хто вам робить оцей "фас"?!

Через село йде траса, на якій зовсім нуль асфальту, а ви до нас за отаку бур'янинку!

Нам пообіцяли - підрядника, який ремонтував вулиці, знайдуть. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що роботи виконані неякісно - зобов'яжуть переробити.