Британія урегулювала суперечку з Францією [ Редактировать ]
Велика Британія та Франція врегулювали суперечку щодо прав на риболовлю в територіальних водах острова Джерсі. В британському Королівському флоті вже готуються відвести два військових кораблі.
Нагадаю, раніше Франція погрожувала заблокувати Джерсі, зокрема відрізати острову електрику. Все - через рішення тамтешньої влади, яка перебуває під британською юрисдикцією, запровадити нові ліцензії на вилов риби без узгодження з ЄС.
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