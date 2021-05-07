Велика Британія та Франція врегулювали суперечку щодо прав на риболовлю в територіальних водах острова Джерсі. В британському Королівському флоті вже готуються відвести два військових кораблі.

Нагадаю, раніше Франція погрожувала заблокувати Джерсі, зокрема відрізати острову електрику. Все - через рішення тамтешньої влади, яка перебуває під британською юрисдикцією, запровадити нові ліцензії на вилов риби без узгодження з ЄС.