"Она стоит миллиона других": рэпер ASAP Rocky подтвердил роман с Рианной [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Американский рэпер ASAP Rocky заявил, что состоит в отношениях с певицей Рианной. В интервью GQ рэпер, настоящее имя которого Раким Майерс, назвал Рианну "любовью всей своей жизни".
Она стоит, наверное, миллиона других. Она единственная.
Рианна (полное имя Робин Рианна Фенти - ред.) и ASAP Rocky стараются избегать слухов и сплетен и не появляются вместе на публике.
Слухи о том, что Рианна и ASAP Rocky состоят в романтических отношениях, появились еще в 2013 году, когда рэпер поддержал певицу в ее мировом турне Diamonds. В том же году Рианна снялась в клипе ASAP Rocky Fashion Killa. Музыканты уверяли журналистов, что являются просто близкими друзьями.
О романе Рианны и репера ASAP Rocky снова начали говорить сразу после того, как в середине января 2021 года 31-летняя певица рассталась со своим возлюбленным, миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Пара тайно встречались около двух лет, а в прошлом году публично объявила об отношениях.
Напомним, что Рианна шокировала публику своим нелепым образом.
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