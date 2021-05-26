Боротьба з COVID-19 у США

У Сполучених Штатах від коронавірусу вакцинували майже половину населення - це відкриті дані, які аналізує агенція Bloomberg.

У більшості штатів дві дози отримали щонайменше 40% дорослих, у дев'яти штатах - імунізованих уже понад 70 процентів. Кілька тижнів тому уколи препарату Pfizer почали отримувати також підлітки від 12 років.

Щепленим офіційно дозволено не носити маски на вулиці та у приміщеннях. Мета адміністрації Джо Байдена - вакцинувати більшу частину населення США до Дня Незалежності 4 липня.