У США повністю щепили від COVID-19 половину дорослого населення [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах від коронавірусу вакцинували майже половину населення - це відкриті дані, які аналізує агенція Bloomberg.
У більшості штатів дві дози отримали щонайменше 40% дорослих, у дев'яти штатах - імунізованих уже понад 70 процентів. Кілька тижнів тому уколи препарату Pfizer почали отримувати також підлітки від 12 років.
Щепленим офіційно дозволено не носити маски на вулиці та у приміщеннях. Мета адміністрації Джо Байдена - вакцинувати більшу частину населення США до Дня Незалежності 4 липня.
по теме
Уже на початку липня Україна планує запровадити ковід-сертифікати, або як їх ще називають, "паспорти вакцинації"
Повністю імунізовано понад 86 тисяч людей - такі дані Міністерства охорони здоров'я
Найвищі показники захворюваності на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Київщині та в столиці
Вашингтон надасть країнам світу 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу - а це можливість зробити щеплення більш ніж 40 мільйонам людей
У США повністю вакциновані громадяни можуть не носити масок як на відкритому повітрі, так і в приміщенні