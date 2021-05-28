Великий переполох на Прикарпатті. Причина... ведмеді! Останнім часом вони... знахабніли. Поводяться агресивно і не бояться підходити впритул до людських хат. За останній тиждень хижаки вже наробили чимало шкоди.

Якої? І як втихомирити карпатських ведмедів?

Розтрощені вулики і спустошені рамки медових сотів… Бджолярі села Молодятин оглядають свою розгромлену пасіку. Кажуть - це справа лап ведмедя, який похазяйнував тут минулої ночі. Той вщент знищив чотирнадцять вуликів.

Наслідити ведмеді встигли в різних куточках області. На Косівщині голодний звір напав на корову. А в селі Узин (це за десять кілометрів від Івано-Франкіська) забрався в мисливські угіддя, і викрав з вольєрів диких кабанів.

Володимир Приймак, мисливець:

У вольєрі знаходилась свиноматка і троє поросят з того року, які були народжені нею. Всіх їх "оприходував" ведмідь.

Спершу мисливці вважали, що на угіддя напали вовки та бродячі собаки. Бо ж у тутешніх лісах бурі ведмеді зроду-віку не водилися. Виявити злодія допомогли фотопастки у вольєрах. Непроханий гість виявився худим, виснаженим бурим ведмедем. На зріст трохи більше метра. І пригнав його сюди швидше за все голод.

Вода заповнила лапу ведмедя, отут полишались кігті його, відбитки. Якби води не було - було б чітко видно.

Місцеві остерігаються, аби хижак не почав нападати на свійських тварин, адже до найближчих дворів - рукою подати. Тож нині мисливці обходять найближчі села, і просять людей бути максимально обережними.

Ваша корова пасеться, дивіться не заганяйте в ліс, тому, що в нас тут появився ведмідь.

Селяни кажуть: і подумати не могли, що їхній приміський ліс колись стане небезпечним.

Михайло, житель с.Узин:

Щоб тут були ведмеді - такого я не пам'ятаю. Лосі забігали - було, десь вовки. А щоб ведмеді, то я не знаю.

Богдана Устинська, жителька с.Узин:

Завжди з дітьми йду-гуляю, на поле йду, попід ліс ходимо, зараз от стало трошки страшно. Уже не ходимо.

Зоозахисники пояснюють, причин - чому ведмеді підходять до людських будинків, - може бути безліч: і масштабні вирубки Карпат, і браконьєрство, і навіть масовий гірський туризм.

Михайло Лущак, директор Івано-Франківського обласного товариства мисливців та рибалок:

Ніхто не може встановити причину, чому вони сходять в нетипові перебування, зокрема покидають гірські місцевості, передгірські місцевості і оцей ведмідь, що тут зупинився біля Дністра - це дуже поганий і такий рідкісний випадок.

Найкращий спосіб вберегтися від нападу хижака - обмежити походи в ліс, - радять фахівці. Але, якщо все ж ви з ним зустрілися...

Михайло Лущак, директор Івано-Франківського обласного товариства мисливців та рибалок:

Не дай Боже тікати! Якщо ведмідь бачить перед собою слабшу істоту, тим більше яка повертається спиною... Спиною не можна повертатись. Треба зберігати спокій. Треба, як правило, дивитись на його рухи, і легенько, тихенько... кричати, подавати якісь шумові знаки - аби відволікти його.

Як вигнати клишоногого з приміського лісу нині ніхто не знає, адже бурий ведмідь - червонокнижна тварина, і відстрілювати його не можна. Тож місцеві сподіваються, що хижак в їхній ліс забрів випадково, і незабаром сам піде.