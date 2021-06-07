В окружном суде Гааги в Нидерландах начались слушания по существу о сбитии малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

В зале суда находятся представители защиты Олега Пулатова, которые запрашивали дополнительные расследования, а также сторона обвинения и представители родственников. Дело Пулатова слушалось одновременно, но не совместно с тремя остальными обвиняемыми. Ни один подсудимый в суд не явился.

Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Читайте также У Нідерландах поновлюється процес у справі MH-17

Ожидается, что суд сможет обсудить материалы дела в течение трех дней, 8, 9 и 10 июня 2021 года. В процессе суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.

Впоследствии у обвинения будет возможность обсудить разделы дела 17 и 18 июня 2021 года. Защите может быть предоставлена возможность обсудить разделы дела, которые они сочтут необходимыми. Блок слушаний продлится до 9 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.