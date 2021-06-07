Дело МН17: в Нидерландах началось слушание [ Редактировать ]
В окружном суде Гааги в Нидерландах начались слушания по существу о сбитии малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 года на Донбассе.
В зале суда находятся представители защиты Олега Пулатова, которые запрашивали дополнительные расследования, а также сторона обвинения и представители родственников. Дело Пулатова слушалось одновременно, но не совместно с тремя остальными обвиняемыми. Ни один подсудимый в суд не явился.
Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Ожидается, что суд сможет обсудить материалы дела в течение трех дней, 8, 9 и 10 июня 2021 года. В процессе суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.
Впоследствии у обвинения будет возможность обсудить разделы дела 17 и 18 июня 2021 года. Защите может быть предоставлена возможность обсудить разделы дела, которые они сочтут необходимыми. Блок слушаний продлится до 9 июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.
Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.
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