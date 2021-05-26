В среду, 26 мая, суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году пассажирском авиалайнере. Об этом сообщает Associated Press.

Последним этапом процесса стал осмотр судьями на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолета.

Как отмечается, кабина и передняя часть фюзеляжа самолета были частично реконструированы из поврежденных частей.

Для изучения обломков судьи поднимались на приподнятую платформу. Это позволило им осмотреть изнутри частично реконструированную переднюю часть самолета, в которой осталось два кресла пилотов.

Главенствующий судья Хендрик Стинхейс объяснил, что цель визита – дать суду возможность сделать наблюдения, "которые на более позднем этапе могут быть использованы как обвинительные или оправдательные доказательства".

Также обломки самолета рассматривали адвокаты.

Семьи погибших могли наблюдать за осмотром онлайн, также им предоставлялась возможность посетить обломки ранее.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

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