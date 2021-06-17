Разом з однодумцями вона перегороджувала міст, щоб не допустити техніку

Премією нагородили боснійку, яка завадила будівництву гідроелектростанцій на річці. 40-річна Майда Білал у Боснії та Герцеговині півтора року щодня особисто блокувала зведення двох ГЕС.

Разом з однодумцями вона перегороджувала міст, щоб не допустити техніку.

Активістка наголошувала, що станції надто шкодять довкіллю. У підсумку - дозволи на зведення ГЕС відкликали. Премію Голдманів, яку отримала боснійка, часто називають Нобелівською премією в галузі охорони природи.

Майда Білал, лауреатка премії Голдманів: