Боснійка отримала "еко-Нобеля" за боротьбу проти гідроелектростанції [ Редактировать ]
Премією нагородили боснійку, яка завадила будівництву гідроелектростанцій на річці. 40-річна Майда Білал у Боснії та Герцеговині півтора року щодня особисто блокувала зведення двох ГЕС.
Разом з однодумцями вона перегороджувала міст, щоб не допустити техніку.
Активістка наголошувала, що станції надто шкодять довкіллю. У підсумку - дозволи на зведення ГЕС відкликали. Премію Голдманів, яку отримала боснійка, часто називають Нобелівською премією в галузі охорони природи.
Майда Білал, лауреатка премії Голдманів:
Від другого серпня 2017 ми захищали річку і вдень, і вночі. Створили намет і чергували позмінно. Нас заарештовували правоохоронці та чинили тиск. Однак ми це випробування пережили й запам'ятаємо на все життя.
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