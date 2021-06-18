Менше тисячі заражень на Ковід зафіксували в Україні минулої доби. Пів тисячі пацієнтів ушпиталили. Понад дві тисячі одужали. Померли від ускладнень 50 осіб.

Найбільше нових хворих у столиці - понад дві сотні. Високі показники також на Харківщині, Донеччині і Дніпропетровщині. З початку пандемії, на коронавірус перехворіло понад 2 мільйони 200 тисяч українців. Вакцинувались проти Ковіду майже два мільйони.