COVID-19 в Україні за добу забрав життя 50 людей [ Редактировать ]
Менше тисячі заражень на Ковід зафіксували в Україні минулої доби. Пів тисячі пацієнтів ушпиталили. Понад дві тисячі одужали. Померли від ускладнень 50 осіб.
Найбільше нових хворих у столиці - понад дві сотні. Високі показники також на Харківщині, Донеччині і Дніпропетровщині. З початку пандемії, на коронавірус перехворіло понад 2 мільйони 200 тисяч українців. Вакцинувались проти Ковіду майже два мільйони.
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