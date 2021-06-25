Потужні зливи вирують у Західній Європі. Французький Ліон після сильного дощу затопило. Через те, що злива була з градом - на воді утворилися брили льоду. У німецькому місті Ройтлін-ген теж випав град завбільшки з тенісний м'яч. П'ятеро людей через негоду травмувалися.

У сусідньому Тюбін-гені після дощу рятувальники відкачували воду з підвалів і прибирали повалені дерева з доріг. Затопило і місцевий центр вакцинації.