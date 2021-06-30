На Херсонщині викрили банду автокрадіїв [ Редактировать ]
На Херсонщині викрили групу серійних автозлодіїв. Впродовж останніх трьох місяців вони викрадали недорогі легковики. Спершу ховали їх у гаражі, а згодом переганяли на склади, там перебивали номери на двигунах. Потім, за підробленими документами, автівки продавали жителям сусідніх областей.
Організаторові крадіжок оголосили підозру, йому загрожує до 8 років за ґратами.
Тетяна Пшонь, речниця ГУ НП у Херсонській області:
Організатор групи з одним з подільників були затримані поліцейськими під час перегону для продажу новому господарю першої з автівок, якими зловмисники незаконно заволоділи. Наразі ватажку повідомлено про підозру в скоєнні кількох угонів за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі заходи щодо притягнення до відповідальності інших фігурантів групи.
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