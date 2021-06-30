На Херсонщині викрили групу серійних автозлодіїв. Впродовж останніх трьох місяців вони викрадали недорогі легковики. Спершу ховали їх у гаражі, а згодом переганяли на склади, там перебивали номери на двигунах. Потім, за підробленими документами, автівки продавали жителям сусідніх областей.

Організаторові крадіжок оголосили підозру, йому загрожує до 8 років за ґратами.

Тетяна Пшонь, речниця ГУ НП у Херсонській області: