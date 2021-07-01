Перший міжміський політ на летючому авто відбувся в Словаччині. Там випробували автомобіль-трансформер, він може їхати й летіти. За дві хвилини розгортає крила, прикріплені до боків, і з розгону здіймається в небо.

За 35 хвилин транспорт здолав відстань у 75 кілометрів - між містом Нітра і аеропортом Братислави. Працює на звичайному бензиновому двигуні.

За словами інженерів-розробників, крилатий автомобіль здатен підніматися на висоту 2,5 половиною кілометри і перевозити двох людей загальною вагою до 200 кілограмів.