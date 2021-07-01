Летюче авто здійснило перший міжміський політ [ Редактировать ]
Перший міжміський політ на летючому авто відбувся в Словаччині. Там випробували автомобіль-трансформер, він може їхати й летіти. За дві хвилини розгортає крила, прикріплені до боків, і з розгону здіймається в небо.
За 35 хвилин транспорт здолав відстань у 75 кілометрів - між містом Нітра і аеропортом Братислави. Працює на звичайному бензиновому двигуні.
За словами інженерів-розробників, крилатий автомобіль здатен підніматися на висоту 2,5 половиною кілометри і перевозити двох людей загальною вагою до 200 кілограмів.
по теме
Кілька десятків автомобілістів змагались не лише, у кого більш крута акустика, а й гучніша
Єдина дорога, що веде до села, вщент зруйнована - перевізник відмовився пускати туди рейсовий автобус
І це при тому, що це - єдиний шлях до селища. Тож аби не опинитися відрізаними від світу - жителі запросили чиновників
Водій одразу зупинився, хутко висадив пасажирів і встиг вистрибнути сам. Рятувальники загасили вогонь швидко - лише за 20 хвилин. Та маршрутка за цей час вигоріла вщент
Через це вантажівку занесло в протилежний бік, де саме і йшли діти. Усім їм було від шести до десяти років. Коли правоохоронці затримали шофера, він визнав свою провину та зізнався - кермував напідпитку