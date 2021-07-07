Цієї ночі українці відзначили Івана Купала - давнє східнослов'янське свято. Цю ніч вважають наймістичнішою у році. Традиційно на Івана Купала влаштовують стрибки через багаття, плетуть вінки та водять хороводи.

З дотриманням давніх традицій святкували горяни на Прикарпатті. У селі Красник, що на Верховинщині, організували видовищне дійство - з гуцульською музикою, танцями та гостиною. Взяти участь у заході міг будь-хто. Гуляли горяни всю ніч.