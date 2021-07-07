В Україні за старовинними традиціями відзначили свято Івана Купала [ Редактировать ]
Цієї ночі українці відзначили Івана Купала - давнє східнослов'янське свято. Цю ніч вважають наймістичнішою у році. Традиційно на Івана Купала влаштовують стрибки через багаття, плетуть вінки та водять хороводи.
З дотриманням давніх традицій святкували горяни на Прикарпатті. У селі Красник, що на Верховинщині, організували видовищне дійство - з гуцульською музикою, танцями та гостиною. Взяти участь у заході міг будь-хто. Гуляли горяни всю ніч.
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