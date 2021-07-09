Туристи з Саудівської Аравії відкривають для себе Україну. Останнім часом на вулицях великих міст дедалі частіше можна побачити організовані групи гостей із країн Перської Затоки. Чим їх зацікавила Україна - дізнавалася Ольга Жидецька.

Організована група гостей з Ер-Ріяду з цікавістю оглядає мальовничі будинки старовинного Львова. Туристи охоче фотографуються та слухають оповідки про історію міста. Їм до вподоби краса давніх галицьких пам'яток, а ще прохолода у їхньому затінку.

Адже вдома в Аравійській пустелі - термометри показують усі плюс 46. Багато хто з саудитів уже встиг побувати у Києві та інших куточках України. Зізнаються, через пандемію, мали невеликий вибір, де провести відпустку. Але не шкодують, і щиро вражені тутешньою красою та гостинністю.

Набіль Кенсара, турист із Саудівської Аравії:

Насамперед приїхали, бо непотрібна віза, і тому що країна відкрита. І просто хочемо подивитися. Мені справді тут подобається. Тут - як у Швейцарії. Країна фантастична. Їй треба трохи постаратися, щоб не відставати. Люди тут дружні, ціни - хороші. І з довкіллям - усе добре. Просто не відставайте.

Багата і різноманітна природа, буяння зелені, історичні пам'ятки і гостинність за цілком прийнятну вартість ось що приваблює саудитів в Україні - кажуть туристичні менеджери.

Мохамен Алмасуд, туристичний менеджер із Саудівської Аравії:

Саудівці люблять відкривати для себе нові місця. Відтоді як ми тут - нас вразило багато речей - природа, погода. Нам подобається місцева їжа. Вона схожа на середземноморську, більше на турецьку.

Відколи перші туристи повернулися з України задоволені, охочих побувати тут дедалі більше. І український турбізнес уже підлаштовується під нових гостей. Зокрема готельні ресторани готують зміни у меню, згідно з вимогами ісламу.

Тарас Кузик, менеджер готелю:

На даний момент ми почали замовляти продукти, які сертифіковані як халяль. І модифікуємо наше меню, арабською перекладаємо. І будемо робити позначки, які страви є халяльними, щоби вони не переживали, щоби вони могли замовляти.

Попит на мандрівки до України підтримали й саудівські авіаперевізники. Від червня відкрито прямі рейси до Києва та Львова. За сміливими оцінками деяких фахівців туристичної галузі, цьогоріч щодня на наші терени прибуватиме близько чотирьох тисяч гостей з Аравії. Тоді як торік загалом за добу до нас приїздило лише 3,5 тисячі іноземців.