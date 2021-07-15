Робота або щеплення. Слідом за Італією Франція та Греція запроваджують обов'язкову вакцинацію проти Ковіду для медиків. А в Німеччині закликають імунізувати всіх вчителів і вихователів. Мовляв, це необхідно, щоб стримати поширення дельта-штаму і не допустити четвертої хвилі пандемії. Більше розкаже Тетяна Логунова.

Вакцинуйся, або не зможеш працювати. Такий ультиматум Президент Франції Еммануель Макрон висунув медичним працівникам і співробітникам будинків опіки у спеціальному телевізійному зверненні до нації. І назвав дедлайн - щеплення треба зробити до 15 вересня.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Для медиків та інших співробітників лікарень, клінік, будинків опіки й догляду, для волонтерів, які працюють у тісному контакті з людьми похилого віку або тими, хто належить до групи ризику, вакцинація стане обов'язковою. Я усвідомлюю, про що вас прошу, і знаю, що ви готові виконати це зобов'язання.

Виступ Макрона сподобався не всім. Вакцинуватися люди не проти, але хочуть робити це добровільно.

Хелайя Абаті, фізіотерапевтка:

На жаль, мені доведеться робити щеплення проти власної волі тільки тому, що я люблю свою роботу. Трохи соромно вакцинуватися в такий спосіб.

Валентін Біго, адміністративна співробітниця лікарні:

Особисто мені пощастило, я вже вакцинована. Але багато моїх колег, адміністративних співробітників лікарні, думають, що тепер робити. Складна ситуація.

Робити вакцинацію обов'язковою для всіх жителів країни президент поки що не планує. Хоча вже незабаром без відповідної довідки чи негативного тесту на коронавірус французів не пускатимуть, наприклад, на концерти та в літаки.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Із 21 липня, щоб відвідати парк розваг, концерт, фестиваль чи виставу, потрібно буде показати негативний тест або паспорт вакцинації. Це стосується всіх французів старших за 12 років. Із серпня аналогічні правила почнуть діяти для кафе, ресторанів, торговельних центрів, літаків і потягів.

Непереливки незабаром буде й невакцинованим грекам. Уряд країни вирішив заборонити людям, які ще не наважилися на щеплення, відвідувати кіно, кафе та ресторани. І теж запровадив обов'язкову вакцинацію для всіх співробітників сфери охорони здоров'я та будинків опіки. Імунізуватися вони повинні до вересня.

Про обов'язкову вакцинацію представників певних професій дискутують і в Німеччині. Щоправда, експерти пропонують зобов'язати робити щеплення вчителів та вихователів. Утім, уряд Ангели Меркель поки що не готовий іти на такий радикальний крок. Канцлерка вже заявила, що покладається на свідомість громадян, які зацікавлені в тому, аби якомога швидше подолати пандемію.