Здоровье сердца – одна из самых важных вещей, которую вам необходимо поддерживать. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечные заболевания были основной причиной смерти во всем мире.

Однако помимо здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, вы должны быть осведомлены о других высоких шансах сердечного приступа, поскольку эти сердечно-сосудистые события являются причиной почти 85% всех случаев смерти от болезней сердца.

Cогласно новым исследованиям Европейского общества кардиологов, определенная группа крови может увеличить риск сердечного приступа.

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"Размер этой части тела может означать, что ваше сердце в опасности", - говорится в исследовании.

В исследовании приняло участие более 400 тысяч человек, чтобы выявить точную взаимосвязь между риском инфаркта и группой крови.

Самый высокий риск инфаркта миокарда, инсультов у второй, третьей и четвертой групп крови, ведь носители этих типов имеют более высокий риск тромбоза вен. Таким образом, если у вас первая группа крови, риск минимальный.

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Ученые связывают это с повышенной циркуляцией в этих группах "фактора Вильебранда", отвечающего за свертываемость крови. В то время как первая группа имеет более низкий уровень этого фактора в крови, что снижает риск тромбоза.

Однако, когда дело доходит до сердечной недостаточности, то люди с первой группой крови имеют самый высокий риск.

Сердечная недостаточность и сердечный приступ являются формами сердечных заболеваний. Но сердечная недостаточность имеет тенденцию развиваться постепенно, а сердечные приступы случаются внезапно. Сердечные приступы также могут со временем привести к сердечной недостаточности.

Факторы риска инфаркта, кроме группы крови:

Курение;

Заболевания сердца;

Гиподинамия;

Сахарный диабет;

Артериальная гипертензия.

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