Дерева замість "місячних пейзажів". На Рівненщині почали відновлювати ліси на так званих "клондайках". Це місця, де копачі добували бурштин. За роки масового нелегального бізнесу - понад шість тисяч гектарів Полісся перетворилися на пустелю. Як повертають до життя колись зелені території - бачила Сніжана Сидорук.

Це урочище Гальбин на Рівненщині. Тут колись росли вікові дерева.

Олеся, жителька села Олексіївка:

Був ліс, гарний ліс - колись ми тут чорниці брали постоянно ну але вже мож з 2016 року з 2017 вже началось таке.

А зараз це місце більше нагадує пустелю. У пошуках бурштину старателі перекопали і перемили все вздовж і впоперек. Скільки тут видобуто каменя не може сказати ніхто. Сліди від нелегальної діяльності копачів - збереглися дотепер.

Ось такі глибокі вирви після себе залишають незаконні старателі. Сюди вони заганяють мотопомпи, вимивають ґрунт, а наверх підіймається пісок.

На таких ось вимитих ґрунтах потім довго нічого не росте. Науковці констатують: майже весь верхній родючий шар знищено.

Тетяна Колесник, завідувачка кафедри агрохімії Національного університету водного господарства та природокористування:

Цей гумус практично весь він був втрачений. Це екологічна катастрофа, тому що великі кошти потрібно вкласти для того, щоб відновити ці екосистеми.

Востаннє старателів у цьому урочищі затримали торік у грудні.

Олег Овчинніков, головний лісничий ДП "Клесівський лісгосп":

Їх було тут небагато. В порівнянні з чотирнадцятим роком, коли в один день виходило до 4 до 5 тисяч людей, то в грудні місяці тут було від 2 до 5 мотопомп.

Тарас Рудик, поліцейський офіцер Клесівської громади:

Масово немає, оскільки санкції збільшилися за незаконний видобуток бурштину-сирцю. Мінімальна санкція 51 тисяча гривень. Далі йде умовний термін і такоє є реальний термін позбавлення волі. Люди почали трошки боятися і скоріш за все із збутом виникли також проблеми.

Поки у старательському бізнесі затишшя - лісівники взялися відновлювати землі.

Олег Овчинніков, головний лісничий ДП "Клесівський лісгосп":

Ми провели підготовку ґрунту, де можна було трактором борознами і посаджена посадка однорічні сіянці сосни. Там посаджено площадками навколо, щоб воно затягувало лісом потихеньку це все і затягувались само собою ці лунниє пейзажі.

А ось на цій ділянці в урочищі "Цибулі" природа, кажуть лісівники, сама затягує "рани". Ще шість років тому тут теж була пустеля, тепер, молоді деревця.

Олег Овчинніков, головний лісничий ДП "Клесівський лісгосп":

Сосна, береза, осика. Навіть є в примісі дуб. Тобто росте все. природа самовіднолюється. Стає покрита лісом площа, тоді й тварини повертаються, птахи повертаються.

У Клесівському лісництві бурштинокопачі знищили понад тисячу гектарів землі. Вдалося відновити трохи більше як два гектари.

Це 14 -15 рік. Якщо 15 рік брати - це шість років. За шість років бачите вже всьо - природа взяла своє.

Рекультивації в регіоні потребує понад шести із половиною тисяч гектарів. Це більше, ніж усе місто Рівне. Відновити їх, кажуть науковці, шанси є, але це потребує колосальних коштів. А з минулого року на рівні держави видобуток бурштину - перейшов у легальне русло. Ділянки для старателів продавали з аукціону.

Костянтин Мокляк, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації:

На території Рівненської області продано тридцять таких земельних ділянок. Це земельні ділянки по 10 гектарів. Очікування надходження до держбюджету складатимуть 70 мільйонів гривень.

Усі кошти від аукціонів надійшли в Держбюджет. Спецдозвіл на видобуток бурштину дають на 5 років. Увесь цей час інвестори мають повне право уже законно перекопувати Полісся в пошуках сонячного каменю. Щоправда, зобов'язані після цього насадити ліс.