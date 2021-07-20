На Рівненщині відновлюють ліси на місці бурштинових копалень [ Редактировать ]
Дерева замість "місячних пейзажів". На Рівненщині почали відновлювати ліси на так званих "клондайках". Це місця, де копачі добували бурштин. За роки масового нелегального бізнесу - понад шість тисяч гектарів Полісся перетворилися на пустелю. Як повертають до життя колись зелені території - бачила Сніжана Сидорук.
Це урочище Гальбин на Рівненщині. Тут колись росли вікові дерева.
Олеся, жителька села Олексіївка:
Був ліс, гарний ліс - колись ми тут чорниці брали постоянно ну але вже мож з 2016 року з 2017 вже началось таке.
А зараз це місце більше нагадує пустелю. У пошуках бурштину старателі перекопали і перемили все вздовж і впоперек. Скільки тут видобуто каменя не може сказати ніхто. Сліди від нелегальної діяльності копачів - збереглися дотепер.
Ось такі глибокі вирви після себе залишають незаконні старателі. Сюди вони заганяють мотопомпи, вимивають ґрунт, а наверх підіймається пісок.
На таких ось вимитих ґрунтах потім довго нічого не росте. Науковці констатують: майже весь верхній родючий шар знищено.
Тетяна Колесник, завідувачка кафедри агрохімії Національного університету водного господарства та природокористування:
Цей гумус практично весь він був втрачений. Це екологічна катастрофа, тому що великі кошти потрібно вкласти для того, щоб відновити ці екосистеми.
Востаннє старателів у цьому урочищі затримали торік у грудні.
Олег Овчинніков, головний лісничий ДП "Клесівський лісгосп":
Їх було тут небагато. В порівнянні з чотирнадцятим роком, коли в один день виходило до 4 до 5 тисяч людей, то в грудні місяці тут було від 2 до 5 мотопомп.
Тарас Рудик, поліцейський офіцер Клесівської громади:
Масово немає, оскільки санкції збільшилися за незаконний видобуток бурштину-сирцю. Мінімальна санкція 51 тисяча гривень. Далі йде умовний термін і такоє є реальний термін позбавлення волі. Люди почали трошки боятися і скоріш за все із збутом виникли також проблеми.
Поки у старательському бізнесі затишшя - лісівники взялися відновлювати землі.
Олег Овчинніков, головний лісничий ДП "Клесівський лісгосп":
Ми провели підготовку ґрунту, де можна було трактором борознами і посаджена посадка однорічні сіянці сосни. Там посаджено площадками навколо, щоб воно затягувало лісом потихеньку це все і затягувались само собою ці лунниє пейзажі.
А ось на цій ділянці в урочищі "Цибулі" природа, кажуть лісівники, сама затягує "рани". Ще шість років тому тут теж була пустеля, тепер, молоді деревця.
Олег Овчинніков, головний лісничий ДП "Клесівський лісгосп":
Сосна, береза, осика. Навіть є в примісі дуб. Тобто росте все. природа самовіднолюється. Стає покрита лісом площа, тоді й тварини повертаються, птахи повертаються.
У Клесівському лісництві бурштинокопачі знищили понад тисячу гектарів землі. Вдалося відновити трохи більше як два гектари.
Це 14 -15 рік. Якщо 15 рік брати - це шість років. За шість років бачите вже всьо - природа взяла своє.
Рекультивації в регіоні потребує понад шести із половиною тисяч гектарів. Це більше, ніж усе місто Рівне. Відновити їх, кажуть науковці, шанси є, але це потребує колосальних коштів. А з минулого року на рівні держави видобуток бурштину - перейшов у легальне русло. Ділянки для старателів продавали з аукціону.
Костянтин Мокляк, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації:
На території Рівненської області продано тридцять таких земельних ділянок. Це земельні ділянки по 10 гектарів. Очікування надходження до держбюджету складатимуть 70 мільйонів гривень.
Усі кошти від аукціонів надійшли в Держбюджет. Спецдозвіл на видобуток бурштину дають на 5 років. Увесь цей час інвестори мають повне право уже законно перекопувати Полісся в пошуках сонячного каменю. Щоправда, зобов'язані після цього насадити ліс.
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