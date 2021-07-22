В городе Газа, который находится в секторе Газа. произошел разрушительный взрыв на рынке Аль-Завия. В результате трагедии есть погибшие и пострадавшие.

Всех 10 человек, которые получили ранения различной тяжести, доставили в больницу Шифа, находящуюся в прибрежном анклаве. В настоящее время причины взрыва расследуют правоохранители, по предварительным данным, причиной детонации стал газовый баллон.

Отмечается, что тело одного погибшего палестинца было идентифицировано. Сейчас экстренные службы занимаются ликвидацией последствий взрыва.

#غزة صباح اليوم.. انفجار كبير في سوق الزاوية شرق المدينة، أدى لإصابات وربما شهداء. pic.twitter.com/uiSGOgAipK — Meqdad (@Almeqdad) July 22, 2021

Читайте также, в Иране произошел взрыв на нефтепроводе "Чешме-йе хош", расположенном возле города Дехлоран на юге провинции Илам. Изначально сообщалось о двух погибших и одном раненом, подробности инцидента пока не сообщаются.

Кроме того, в китайском городе Шиянь произошел взрыв газа на территории жилого комплекса. В результате взрыва по последним данным погибли минимум 11 человек. 37 человек находятся в критическом состоянии, всего пострадали 144 человека.

Ранее мы писали, что на севере Ирака в деревне на рыке прогремел взрыв заминированного грузовика, что привело к гибели по меньшей мере 5 человек. В настоящее время ни одна организация на себя не взяла ответственность за теракт.

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