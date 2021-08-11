В Германии в северном районе Фрисландия (земля Нижняя Саксония) медсестра ввела 8600 пациентам (главным образом пожилым людям) вместо вакцины от коронавируса физраствор. Об этом сообщил в Facebook городской советник Свен Амброзия.

Власти приглашают всех людей, которые получили прививку в местном центре вакцинации в период с 5.3.2021 по 20.4.2021 срочно прийти и сделать нормальную прививку. Власти определят всех пациентов, прошедших через руки медсестры-диверсантки, и оповестят их по почте или по телефону.

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Еще в апреле медсестру поймали на том, что она 200 раз ввела вместо вакцины физраствор. Тогда она объяснила это своей невнимательностью, назвав "трагической ошибкой". Однако сейчас выяснилось, что медсестра была "повернута" на антивакцинной теме. Злодейка занималась этим полтора месяца в ежедневном режиме.

Как сообщали "Подробности", в Германии детей начнут вакцинировать от коронавируса.