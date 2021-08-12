В Україні за добу вакцинувалися 170 тисяч людей [ Редактировать ]
В Україні минулої доби виявили понад тисячу інфікувань Ковідом. Одужали майже стільки ж. Померли 25 людей. Найбільше хворих у Києві, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
Щеплення за минулу добу зробили майже 170 тисяч українців. Загалом від початку кампанії вакцинувалися майже 4,5 мільйони.
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В среднем курение снижало концентрацию антител на 140-250 условных единиц (30-50%) по сравнению с людьми того же возраста, которые не употребляют табачные изделия. Особенно негативно курение влияло на эффективность вакцинации пожилых японцев, в чьем организме изначально содержалось относительно мало антител