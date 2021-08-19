У Джелалабаді таліби розстріляли мирних мітингувальників [ Редактировать ]
Таліби запевняють - прагнуть миру в державі, тож дослухатимуться до опонентів. Втім напередодні відкрили вогонь по мирних мітингувальниках.
Люди на вулицях і пожвавлення торгівлі. На четвертий день після стрімкої зміни влади життя в Афганській столиці поступово повертається на звичні рейки. Напруженість моменту видають автомобілі з озброєними людьми. Також надворі майже не видно жінок та дівчат. До ситуації місцеві ставляться з недовірою, чекають, що ж буде далі.
Бізнес поступово відновлюється, і ситуація відносно стабільна. Сподіваюся, що режим талібів зможе зробити ще більше, щоб заспокоїти людей.
Геть не так обнадійливо усе виглядає в інших куточках країни. У Джелалабаді бойовики розстріляли мирних мітингувальників, які розгорнули на вулиці державний прапор країни. У стрілянині загинули троє, ще десятеро поранені.
А в Кандагарі повідомляють про публічну страту чотирьох командирів - прихильників колишньої влади.
Натомість представники Талібану щосили намагаються переконати афганців і світ у добрих намірах. На пресконференції речник угруповання кілька разів наголосив про амністію військовим та тим, хто співпрацював з колишнім урядом. Запевняє - поважатимуть і політичних опонентів.
Забіхуллах Муджахід, речник "Талібану":
Ми хочемо, щоби майбутній уряд та державна система включали представників різних думок. Не хочемо більше війни. Ми прагнемо миру в Афганістані, і тому проводимо перемови.
Натомість з Пакистану після 20 років вигнання повернувся співзасновник руху "Талібан" Мулла Барадар. Він був одним з найвпливовіших членів угруповання і його поява викликає побоювання щодо методів, які застосовуватиме нова влада. Також у ЗМІ просочилася нібито таємна доповідь американської розвідки про те, що лідери "Талібану" пропонують терористам "Аль-Каїди" створити в Афганістані "колиску джихаду".
США цієї інформації не коментують. Однак заморозили майже 9,5 мільярдів доларів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну.
Джейк Салліван, радник Президента США з національної безпеки:
Просто зараз в Кабулі панує хаос, там навіть немає органів влади. Врешті-решт "Талібан" має показати світові, хто вони такі і як планують діяти. Хоча їхній доробок не такий вже й хороший.
Попри обіцянки нової влади не вчиняти гонінь проти незгодних, ажіотаж серед охочих втекти з країни афганців не вщухає. У тисняві перед воротами аеропорту в середу постраждало щонайменше 17 людей. А перед посольствами європейських держав довжелезні черги людей, які будь-що намагаються знайти лазівку, щоб покинути неспокійну батьківщину.
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