В Харькове избрали нового главу облсовета [ Редактировать ]
Источник: Харьковский облсовет
Депутаты Харьковского областного совета VIII созыва избрали нового председателя. Им стала депутат от "Слуги народа" Татьяна Егорова-Луценко. Об этом сообщается на сайте облсовета.
"За" - 76 депутатов, сообщил председатель счетной комиссии Виталий Панов.
Как сообщали "Подробности", в четверг, 19 августа, с должности главы Харьковского облсовета уволили Артура Товмасяна ("Слуга народа").
Напомним, что в июле-августе о подозрениях в получении взятки 1 млн грн сообщили главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну ("Слуга народа"), его заместителю и адвокату.
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