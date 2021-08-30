Болівійці взяли шлюб на вершині гори [ Редактировать ]
Болівійська пара побралася на вершині гори. Шлюбні обітниці наречені виголосили на тлі снігу та запаморочливих краєвидів Кордильєр.
Сходження до місця церемонії у завзятих молодят зайняло три дні. Супроводжувати відчайдухів узявся друг родини - відомий місцевий альпініст. Він і благословив пару на висоті 6,5 тисяч метрів.
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