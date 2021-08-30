У Чернівцях влаштували забіг у День пам’яті захисників України

Масовий забіг у День пам'яті захисників України влаштували в Чернівцях. Люди та навіть чотирилапі бігли центром міста за героїв, котрі віддали своє життя у війні на Донбасі.