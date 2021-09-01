Сьогодні розпочинається новий навчальний рік. Поки що він стартує у звичайному форматі - без дистанційки.

А про особливості цьогорічного Дня знань запитаємо в нашої кореспондентки - Тетяни Радченко. Вона на прямому зв'язку зі студією.

Таню, вітаю! Розкажи, який настрій у батьків, учителів та дітей?

Вітаю, Катю. Після довготривалого онлайн-навчання учні знову повернулися за парти. Зараз ми знаходимося біля однієї зі столичних шкіл. Сьогодні тут, на лінійці, бачимо першачків та випускні одинадцяті класи. Діти усміхнені, традиційно - з букетами в руках. Школа працюватиме у звичному режимі.

Більшість учителів до нового навчального року вакцинувалися та вже чекають на дітей у класах. Загалом щепилося більше половини викладачів.

Вчитель:

Заняття для школярів розпочнуться о 9 годині.

Що відчувають учні, які вперше за довгий час знову сядуть за парти, та чи спокійні їхні батьки?

Утім, якщо все ж таки встановлять червоний рівень епідемічної небезпеки, уроки проводитимуть дистанційно. І школа готова до такої форми навчання - тут є всі необхідні технічні засоби, та й торік уже мали значну практику. Щоправда, сподіваються, що навчання все ж відбуватиметься офлайн.