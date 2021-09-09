В четверг, 9 сентября, власти Евросоюза исключили шесть стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Таким образом, из списка исключены:

Армения,

Азербайджан,

Албания,

Бруней,

Япония,

Сербия.

Кроме того, в перечень был добавлен Уругвай.

При этом Украина осталась в списке из 13 стран, для которых государства-члены ЕС должны с 30 августа 2021 года постепенно снимать ограничения на поездки.

Согласно требованиям ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.

Кроме того, власти в Италии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Решение будет принято в октябре по выводам сделанных прививок в стране, Такая инициатива заключается в том, чтобы популяризировать использование "зеленых пропусков".

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