В Киеве загорелся жилой дом, есть жертва [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Щусева, 8-А, произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает сообщается "Киев Сейчас" в Telegram.
Возгорание началось на 8-м этаже девятиэтакжки. в 1:34 Огонь распространился на четыре балкона трех квартир на 9 этаже.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали 6 человек, на безопасное расстояние вывели 50 человек. в квартире на 8-м этаже найдено тело женщины 1958 г.р.
Пожар площадью 90 кв.м. ликвидировали в 4:13.
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Кроме того, в столичном районе Позняки произошло возгорание в частном жилом доме. Свидетели происшествия заявляют, что во время пожара были слышны взрывы, чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Внешней.
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