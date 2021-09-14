"Красная" зона карантина: Шмыгаль объяснил, будут ли останавливать транспорт [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В случае введения в Украине "красной" зоны карантина, власти не будут останавливать общественный транспорт. Об этом заявил на пресс-конференции 14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.
Закрывать на данный момент мы не планируем.. Наша цель - защитить людей, не вмешиваясь в экономику, не вводя жесткого локдауна.
Глава правительства заявил, что вакцинация от коронавируса станет обязательным требованием для сотрудников сферы общественного транспорта: водителей, машинистов, кондукторов и контролеров.
Что касается транспорта, мы будем требовать вакцинации водителей и работников. Тут подход будет для всех одинаковым - коллективы должны быть вакцинированными. В "желтой" зоне минимум одна доза, в "красной" зоне - две дозы вакцины.
Пассажиры общественного транспорта будут обязаны соблюдать масочный режим, придерживаться социальной дистанции, не зависимо от того, в какой зоне оказался их регион.
В общественном транспорте требовать сертификаты нецелесообразно.
Напомним, что в понедельник, 13 сентября, Кабмин обновил правила карантина. Теперь украинцы при наличии COVID-сертификатов о вакцинации смогут обойти большинство ограничений в "желтой" и "красной" зонах.
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