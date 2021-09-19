В субботу, 18 сентября, популярный российский комик и резидент Comedy Club Гарик Харламов открыл в Москве свою собственную закусочную.

По случаю запуска бизнеса юморист организовал вечеринку, куда пришел со своей новой девушкой - актрисой Катериной Ковальчук - звездой сериала "Крепостная".

40-летний разведенный шоумен стал встречаться с 28-летней Ковальчук несколько месяцев назад. Пара познакомилась на съемках сериала "Гусар". Гарик традиционно много шутил:

Какой я Бульдог - теперь домашний шарпей. Похудел, сейчас опять набрал на хот-догах. Пора в спортзал.

Друзья пары сообщили, что Гарик и Катерина уже некоторое время живут вместе, но о свадьбе пока не говорили.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили в браке семь лет, а о разводе объявили в июне 2020 года. У пары подрастет дочь Анастасия.

Как сообщали "Подробности", недавно Кристина Асмус рассказала о личной жизни и призналась, что у нее взлюбленный.