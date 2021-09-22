Робочий офіс - за два мільярди. Компанія Google купує нерухомість у Нью-Йорку. Офісна будівля розташована на Манхеттені. Пише "Волл-Стріт Джорнал".

Вартість - два мільярди 100 мільйонів доларів. Це одна з найдорожчих угод в історії США. Компанія має намір перепланувати будівлю і почати роботу там через два роки. Загальна площа приміщень - 120 тисяч квадратних метрів, тож, як пише видання, навряд чи можна говорити, що культура офісної роботи поступилася дистанційному формату.