Google купує нерухомість у Нью-Йорку [ Редактировать ]
Робочий офіс - за два мільярди. Компанія Google купує нерухомість у Нью-Йорку. Офісна будівля розташована на Манхеттені. Пише "Волл-Стріт Джорнал".
Вартість - два мільярди 100 мільйонів доларів. Це одна з найдорожчих угод в історії США. Компанія має намір перепланувати будівлю і почати роботу там через два роки. Загальна площа приміщень - 120 тисяч квадратних метрів, тож, як пише видання, навряд чи можна говорити, що культура офісної роботи поступилася дистанційному формату.
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