Рим потерпає від нашестя диких кабанів [ Редактировать ]
Дикі кабани на вулицях Рима. Жителі італійської столиці зафільмували як цілі родини тварин мандрують різними районами міста. Вони не бояться ні людей, ні машин. Для римлян це вже стало проблемою. Люди побоюються вигулювати собак. А у владних кабінетах ніяк не можуть дійти згоди, як вирішити ситуацію.
Мер міста - Вірджинія Раджі - навіть подала до суду на главу римського регіону через безконтрольну присутність кабанів у столиці Італії.
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