WD My Passport 2TB / Фото: "Подробности"

Несмотря на растущую популярность SSD накопителей, классические жесткие диски остаются все еще актуальными. Особенно востребованными остаются портативные внешние жесткие диски. Они хоть не являются самыми быстрыми из устройств хранения данных, но они предоставляют большую емкость для хранения данных при низкой цене.

Western Digital недавно обновила свою линейку внешних накопителей My Passport, добавив элегантные модели, емкостью от 1 до 5 ТБ с новым дизайном корпуса в разных цветовых вариантах.

Серия внешних жестких дисков My Passport приобрела огромную популярность среди пользователей. Эти внешние жесткие диски известны не только своей доступной ценой, но также отличной производительностью и красивым дизайном.

"Подробности" получили на обзор одну из новинок. Читайте наш обзор, чтобы узнать наши впечатления о внешнем накопителе WD My Passport 2TB.

Упаковка и комплектация

Поставляется WD My Passport 2TB в картонной упаковке в фирменном оформлении с бело-желтыми цветами. На лицевой части нанесено фото устройства с цифрой, акцентирующей внимание на объем – в данном случае 2 ТБ.

На обратной стороне нанесена краткая техническая информация о поддерживаемых операционных системах и типе подключения.

Содержимое достаточно скромное: жесткий диск, облаченный в транспортировочный защитный блистер, кабель USB 3.0 и документация.

Дизайн

Первое, на что обращаешь внимание после распаковки – приятный внешний вид корпуса. My Passport получился весьма стильным с характерной волновой текстурой, нанесенной по диагонали – смотрится красиво. Корпус полностью пластиковый и немного скользит в руках из-за гладкой но матовой поверхности, которая не собирает отпечатков.

Доступен девайс в трех цветовых вариантах: черном, синем и красном. Вариант в черном цвете выглядит строго и спокойно, тогда как синий и красный цвета получились немного "кричащими", но позволяют владельцу My Passport выделиться из толпы.

Стоит отметить, что варианты красного и синего цвета доступны только в моделях 2 ТБ и 4 ТБ. Причем в зависимости от объема меняется и толщина корпуса. Модели емкостью 1 и 2 ТБ имеют размеры 107 x 74,9 x 11 мм и вес 120 граммов. А более емкие 4 и 5 ТБ модели получили более толстый и тяжелый корпус: 15 мм и 210 грамм веса.

WD My Passport поставляется с 45-сантиметровым кабелем USB-A 3.0 на USB Micro-B – он получился как раз впору: не слишком коротким и не слишком длинным. При подключении к компьютеру или ноутбуку на корпусе жесткого диска загорается белый светодиодный индикатор рядом с портом Micro-B.

Подключение и производительность

По умолчанию My Passport отформатирован как NTFS для использования в Windows 7, 8.1, 10 и 11. Для Mac существует отдельная модель, которая предварительно отформатирована под операционные системы Apple.

Кроме того, My Passport от WD защищен 256-битным аппаратным шифрованием AES, чтобы ваши данные не попали в чужие руки, если они когда-либо уйдут из ваших.

WD My Passport рассчитан на работу при температуре 5-35 градусов по Цельсию. Но, в отличие от твердотельных накопителей (SSD), он не выдерживает ударов. Компания предупреждает владельцев, чтобы они не роняли и не трясли диск, а также не перемещали его при использовании.

Внутри пластикового корпуса используется 2,5-дюймовый жесткий диск на основе Shingled Magnetic Recording (SMR, технология, которая перекрывает дорожки данных для увеличения плотности).

На диске находится два файла Install Western Digital Software for Windows для Windows (EXE) и macOS (DMG). Это фирменная утилита WD Discovery, расширяющая возможности использования WD My Passport, вроде создания бэкапов или шифрования жесткого диска.

Далее проверим скорость жесткого диска в разных бенчмарках.

Результаты показывают, что средняя скорость жесткого диска составляет 120 Мб/с при чтении и 117 МБ/с при записи, что весьма быстро, как для 2,5 дюймового HDD.

Тест стабильности в HD Tune показал стабильный график с небольшими погрешностями, что говорит об относительно равномерном процессе чтения.

Вердикт

Подводя итог, можно сказать, что внешний жесткий диск WD My Passport 2TB обеспечивает приличную производительность, великолепный дизайн и модные цветовые решения. Конечно, скорости не сравнятся с SSD, но приличный объем и защиту внешний HDD обеспечит по доступной цене в 2300 грн.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Western Digital создала портативный SSD накопитель Elements SE.