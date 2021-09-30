Государственная поддержка Одессы позволит Украине сделать качественный скачок в сфере туризма. Об этом заявил Одесский городской голова Геннадий Труханов во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, который прошел в Киеве.

Геннадий Труханов подчеркнул, что в этом году, по предварительным данным, Одесса вернется к "доковидным" цифрам, - около 3 миллионов туристов в год. По словам мэра Одессы, этому способствует проводимая совместная работа: программы Президента "Велика реставрація" и "Велике будівництво" значительно улучшили городское пространство.

"Мы уже реализовали ряд проектов. Это и новый аэродромный комплекс. И крупнейший в Украине пешеходный центр в выходные и праздничные дни. Также с 2014 года из городского бюджета выделяются колоссальные суммы для проведения реставрационных работ",- сказал Геннадий Труханов.

Мэр Южной Пальмиры отметил, что при слаженном сотрудничестве государства и города в Одессе может появиться самый большой и самый красивый парк в Восточной Европе - Юбилейный. А еще участие государства поможет создать новые песчаные пляжи.

Глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий подчеркнул, что особого внимания требует вопрос обеспечения населения страны и, в том числе, Одесского региона качественной питьевой водой.

"Качество питьевой воды в регионе зависит от состояния водопроводно-канализационных сооружений. Актуальным вопросом является реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства Одессы. Стоимость реализации данных проектов значительная для местного бюджета. Без помощи государства ситуацию кардинально в регионе решить невозможно", - сказал Сергей Гриневецкий.

Президент Украины подчеркнул, что Одесса действительно является магнитом для украинского туриста и должна стать примером для всей Украины.

"Мы должны подойти к вопросу Одессы как к вопросу приоритетного курорта и сделать все, чтобы турист сюда возвращался! Для этого разработаем отдельную программу для Одесской области, где особое внимание уделим вопросам безопасности и сохранению исторического богатства города", - сказал Владимир Зеленский.

Геннадий Труханов отметил, что при совместной работе государственной и городской власти одесская мечта может стать национальной реальностью.