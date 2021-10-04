Театралізоване дійство занурює глядачів в історію української героїки - від козака до сучасного воїна-захисника.

Напередодні Дня Захисника Вітчизни в Софії Київській відбувся незвичний мистецький захід. Головні герої мультимедійного проєкту "Характерник" - не артисти, а українські вояки, які брали участь у бойових діях на Донбасі, їхні матері, дружини та діти.

Ігор брав участь в боях під Іловайськом, де був поранений отримавши кулю в під чаc проходження так званого зеленого коридору.

Вони виходять на сцену по одному в старовинних вишиванках, кожен зі своєю особистою історією боротьби. Вишита сорочка для захисника України - не просто одяг.

Юрій, підполковник Збройних сил України:

Це споріднює тебе з минулим. з людьми, які носили ці вишиванки, які добували незалежність. Відчуваю зв’язок - це гордість, це наша історія, і це наші предки, які боронили Україну.

Бессарабія, Волинь, Наддніпрянщина, Поділля, Слобожанщина.. Чотирнадцять воїнів із чотирнадцяти історичних регіонів України. На сцені зворушливі обійми з рідними й навіть освідчення в коханні.

Театралізоване дійство занурює глядачів в історію української героїки - від козака до сучасного воїна-захисника. Утілити саме цей історичний зв'язок мали на меті автори проєкту.

Володимир Синько, співорганізатор проєкту:

Це унікальний засіб. Характерник - це уособлення українського воїна і української ідентичності. Одночасно це можливість показати, що ми українці, є сильним народом, що наші захисники - це уособлення козака.

Кульмінація заходу - так званий танець зі смертю козака-характерника. Існування цієї легендарної касти українського козацтва - історично доведений факт.

Денис Богуш, учасник заходу:

Це люди були козаки, які мали паранормальні можливості і під час бойових дій вони робили такі речі неймовірні. Вони кращі в розвідці були, могли передбачати дії, могли лікувати.

Видовищний бій козака-характерника зі смертю символічно завершується перемогою життя.