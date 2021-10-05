Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За минувшие сутки, 4 октября, в Украине вакцинировано 100 331 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
- Одну дозу получили 51 472 человека.
- Полностью иммунизированы - 48 859 человек.
В течение суток работали:
- 831 мобильная бригада,
- 2 925 пунктов прививки,
- 339 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании:
- привито 7 242 115 человек,
- из них получили одну дозу - 7 242 113 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 13 062 838 прививок.
Читайте также, в Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.
Кроме того, на национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna. Она есть только в регионах и только для второй дозы, в сентябре вакцину Moderna в Украину не поставят, уточнили в Минздраве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 4 октября, в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса
В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку коронавирусных-сертификатов
Всего на данный момент в стране 11 457 084 доз COVID-вакцин от разных производителей
Для всех детей от 12 лет рекомендует разрешить вакцинацию от коронавируса
Коронавирусные сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия"