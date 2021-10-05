За минувшие сутки, 4 октября, в Украине вакцинировано 100 331 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 51 472 человека.

Полностью иммунизированы - 48 859 человек.

В течение суток работали:

831 мобильная бригада,

2 925 пунктов прививки,

339 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании:

привито 7 242 115 человек,

из них получили одну дозу - 7 242 113 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 820 725 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 13 062 838 прививок.

Читайте также, в Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.

Кроме того, на национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna. Она есть только в регионах и ​только для второй дозы, в сентябре вакцину Moderna в Украину не поставят, уточнили в Минздраве.

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