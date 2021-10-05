Золотий ремонт! У Смілі на Черкащині правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час ремонту місцевих доріг. За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на чотирьох міських магістралях. Бюджет робіт - чотири мільйони гривень. Скільки коштів осіло в кишенях підприємців та чиновників і чи надовго вистачить нового асфальту, дізнавався Станіслав Кухарчук.

Уже рік, як смілянські водії не пригальмовують перед ямами на цій ділянці вулиці Шевченка. Минулого літа тут замінили покриття. Шляховики працювали понад місяць - старий асфальт зняли й поклали новий. Роботи декларували як капітальні. Щоправда, місцеві жителі та водії таким формулюванням приголомшені.

Олександр, житель Сміли:

Де ж капітальний, як це ямковий був. Це був ямковий, і то, й ще всі ями позароблювали. Я нічого капітального, ремонту не бачив … Як сніг зійде, то вмєстє з асфальтом, як обично в нас роблять.

Та й покриття шляховики замінили лише на ділянці - пів кілометра. Капітально ремонтували так званими "картами"- лише чотири відтинки вулиці. Решта проїжджої частини так і залишилася старою…

Така ж ситуація зараз ще по трьох місцевих дорогах Сміли. За цей капітальний ремонт із місцевого бюджету підрядник отримав чотири мільйони гривень. Угоду уклало попереднє керівництво міста, розповідає теперішній міський голова. Каже, за документами начебто все мало бути гаразд.

Сергій Ананко, міський голова Сміли:

Технічний нагляд поставив свій підпис під тим, що роботи виконані згідно ДБН і всіх нормативів … ті люди, які ставили підписи на актах виконаних робіт - це колишні працівники управління ЖКГ, зараз не працюють в нашій структурі.

Хоча й не працюють, але слід залишили, кажуть в СБУ. Під час перевірки слідчі виявили привласнення підрядником четвертої частини сукупного бюджету ремонту. За матеріалами служби безпеки поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Катерина Дрога, речниця управління СБУ в Черкаській області:

Для реалізації злочинної схеми, комерсанти вносили недостовірні відомості щодо використання матеріалів та обсяги виконаних робіт. За допомогою експертиз вдалось встановити, що комерсантам вдалось завдати збитків на суму у майже один мільйон гривень.

Правоохоронці підозрюють, що до цих махінацій також причетні й колишні посадовці Смілянського міськвиконкому. Утім, підозру наразі вручили лише керівникові підрядної організації.