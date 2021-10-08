В Киеве посчитали количество автомобилей: результат ужасает [ Редактировать ]
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Киевская городская государственная администрация посчитала количество автомобилей в столице. Результаты оказались поразительными.
Как сообщает мэр города Виталий Кличко, в Киеве находится примерно 1,06 миллионов автомобилей. При этом, в 2015 году количество машин составляло 620 тысяч.
Вечерние пробки в Киеве
Таким образом за шесть лет количество автомобилей увеличилось в 1,7 раза – этот стремительный рост почувствовали все, как автомобилисты, так и пешеходы.
Из-за огромного количества транспорта улицы столицы едва выдерживают потоки, парковок не хватает, а в вечерние часы-пик город буквально "парализует". Ежедневно киевские водители проводят в пробках в среднем еще 45 минут, что составляет 9 дней за год.
Кличко также поделился и интересной статистикой. Согласно подсчетам, 60% машин принадлежат киевлянам, а 30% – жителям пригорода. Лишь 10% из всего числа составляет транзитный транспорт.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине готовят налог на старые автомобили. Власти надеются мотивировать автовладельцев переходить на авто "посвежее" с экологически чистыми двигателями, а также избавить города от ржавых "евроблях".
В то же время в автошколах меняется учебная программа.
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