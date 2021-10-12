На саміті Україна-ЄС домовились про інвестиції в Україну [ Редактировать ]
Двадцять третій саміт Україна-Європейський Союз відбувається у Києві. Обговорюють проблеми та перспективи глобальної співпраці. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Євро-комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Вже підписали низку угод, зокрема й авіаційну - про відкрите небо. Також є домовленість про інвестиції в Україну, зокрема фінансування досліджень та інновацій. У ці хвилини триває брифінг для журналістів.
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Сторони обговорять проблеми та перспективи глобальної співпраці. Також планують підписати низку угод, зокрема й авіаційну - про відкрите небо.
Розмова відбулася у форматі відеоконференції. Говорили про досягнення миру на Донбасі та формат чергової зустрічі.
У цьому Володимир Зеленський запевнив президента Ізраїлю Іцхака Герцоґа. Той прилетів в Україну вранці з офіційним візитом.
Узгодити дебати щодо Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося.
І (зокрема і через останні резонансні події в Україні) делегація планує вилетіти з Нью-Йорка вже сьогодні пізно вночі, попередньо навіть кажуть - президентський борт розпорядилися готувати до вильоту на десяту вечора.