Двадцять третій саміт Україна-Європейський Союз відбувається у Києві. Обговорюють проблеми та перспективи глобальної співпраці. Президент Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Євро-комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Вже підписали низку угод, зокрема й авіаційну - про відкрите небо. Також є домовленість про інвестиції в Україну, зокрема фінансування досліджень та інновацій. У ці хвилини триває брифінг для журналістів.