Попереднє дослідження з експедицією в Ухань із поставленим завданням не впоралось.

Останній шанс знайти причину пандемії. Всесвітня організації охорони здоров'я зібрала нову команду фахівців, щоби нарешті встановити походження коронавірусу.

До її складу входять 26 науковців зі всього світу, зокрема дослідниця вірусу Ебола, очільник інституту вірусології німецької клініки "Шаріте" та професор тропічної мікробіології з Оксфорду.

Попереднє дослідження з експедицією в Ухань із поставленим завданням не впоралось. Добутої інформації недостатньо, щоби зрозуміти, звідки походить інфекція, котра забрала життя вже п'яти мільйонів людей.