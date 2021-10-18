Україна чекає від МВФ сімсот мільйонів доларів траншу [ Редактировать ]
Україна чекає на 700 мільйонів доларів траншу від МВФ. Міжнародні партнери вже завершили місію з перегляду програми stand-by. Далі - слово за Радою виконавчих директорів МВФ.
У разі позитивного рішення український уряд проситиме про продовження програми. Нагадаю, торік МВФ затвердив програму stand-by для нашої держави в розмірі майже п'яти мільярдів доларів. Та її вже кілька разів переглядали.
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