Україна чекає на 700 мільйонів доларів траншу від МВФ. Міжнародні партнери вже завершили місію з перегляду програми stand-by. Далі - слово за Радою виконавчих директорів МВФ.

У разі позитивного рішення український уряд проситиме про продовження програми. Нагадаю, торік МВФ затвердив програму stand-by для нашої держави в розмірі майже п'яти мільярдів доларів. Та її вже кілька разів переглядали.