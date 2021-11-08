Іран розпочав щорічні військові навчання "Зульфікар-1400" [ Редактировать ]
Іран розпочав щорічні військові навчання "Зульфікар-1400". Маневри відбуватимуться на території площею понад мільйон квадратних кілометрів. У навчаннях візьмуть участь підрозділи морських та повітряних сил, а також сухопутні війська. Залучать винищувачі, гелікоптери, літаки, підводні човни та безпілотники. Скільки триватимуть тренування - наразі невідомо.
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