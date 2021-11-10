Масштабна спецоперація в Ізраїлі. Поліція за допомогою агента під прикриттям - розгромила найбільшу в історії країни банду торговців зброєю. Заарештували десятки людей, вилучили безліч стволів вогнепальної зброї, зокрема й кулемети. Усі подробиці справи, яка тривала понад рік - далі в сюжеті.

Операція під кодовою назвою "Оушен" - за аналогією з відомим голлівудським фільмом. Понад рік агент працював під прикриттям в угрупованні торговців зброєю в арабському секторі. Він закуповував автомати та боєприпаси, всі угоди ретельно документувалися. На роль "підсадної качки" обрали колишнього кримінального злочинця, який погодився співпрацювати.

Операції під прикриттям у світі спецслужб вважають найскладнішими. Агенту доводиться бути максимально зосередженим, адже він працює у ворожому середовищі, а його кураторам - максимально обережними. У роботі з подвійним агентом ніколи не можеш бути впевненим, що він працює лише на тебе. Але головне - інтуїція, коли завершити операцію, перевівши її у відкриту фазу.

Агент, ім'я і дані якого ретельно приховують, спрацював блискуче. Після тривалого стеження, збирання доказів керівники операції вирішили - час настав! Почалася відкрита фаза "Оушена", у якій брали участь півтори тисячі поліцейських. Одночасно у 25 населених пунктах заарештували майже 80 зловмисників. Нічого подібного в історії країни ще не було. Одним ударом поліції вдалося знешкодити майже все угруповання торговців зброєю.

Ніцав Шмаон, начальник Північного округу поліції Ізраїлю:

Під час обшуків у будинках підозрюваних вилучили чималий арсенал: 40 штурмових гвинтівок М-16, десятки пістолетів, два кулемети, боєприпаси та вибухові пристрої. Ніколи ще такої кількості зброї одночасно ми не знаходили. Я вважаю, що це дуже серйозний удар по організованій злочинності.

Арабська злочинність для Ізраїлю - проблема, яка загрожує національній безпеці. В арабських селах на півночі щодня - перестрілки, напади, вбивства. Ось типова історія - поліцейський патруль, який під час огляду території потрапив під вогонь з автоматичної зброї.

Дай, дай гвинтівку, вкрийся.

Лише за пів року серед ізраїльських арабів понад 60 убитих, справжня бійня. Влада вирішила, що більше цього терпіти не можна. Головна проблема - нелегальна зброя - з неї й почали. Основні канали - контрабанда через кордон із Йорданії та Лівану та крадіжки з армійських баз. Пів року тому примудрилися викрасти 30 нових автоматів "Тавор". За різними даними, на руках у злочинців перебувають від 10 до 30 тисяч одиниць зброї. Уряд ухвалив програму боротьби з арабською злочинністю і має намір її реалізувати, не очікуючи, поки з цієї зброї почнуть стріляти на вулицях великих міст.