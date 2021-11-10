Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю. Німеччина пропонує залучити до подолання міграційної кризи на зовнішніх рубежах Євросоюзу - Україну. А в Брюсселі готують новий пакет санкцій проти Мінська. Про всі ці пропозиції та актуальну ситуацію на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою розкаже Тетяна Логунова.

На кордоні Білорусі з Польщею - дим від багать. Біженці, які живуть у наметах просто неба, розпалюють вогонь, щоб зігрітися в морозну погоду. У таборі - кілька тисяч людей. Серед них багато жінок і дітей, є навіть немовлята.

Варшава та Мінськ ведуть активну інформаційну війну. Сьогодні білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. На кадрах видно закривавленого чоловіка, який начебто зазнав поранення під час спроби прорвати кордон. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео - на ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей. Не припиняється й обмін політичними звинуваченнями.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Натхненник атаки, яку нині проводить Лукашенко, у Москві, це президент Путін. Ми впевнені – все, що відбувається на східному кордоні Польщі - це елемент більшої операції, скоординованої атаки, це війна нового типу.

Володимир Макей, міністр закордонних справ Білорусі:

Политический шантаж белорусского государства продолжается. На подходе пятый пакет ограничений, о чем судачат уже на Западе, поводом для которых на этот раз стал миграционный кризис, спровоцированный самим Евросоюзом.

Новий пакет санкцій у Брюсселі й справді готують. За даними ЗМІ, серед фігурантів "чорного списку" - 30 юридичних та фізичних осіб, зокрема міністр закордонних справ Білорусі, відомство якого масово видає візи утікачам, та авіакомпанія "Белавіа", яка доправляє мігрантів до Мінська.

Шарль Мішель, президент Європейської Ради:

Ми маємо справу з жорстокою гібридною атакою на кордонах ЄС. Білорусь у цинічний і приголомшливий спосіб використовує як зброю - страждання біженців. Ми відповімо на цю атаку і вже звернулися до Європейської Комісії з проханням підготувати необхідні заходи.

Свої пропозиції з урегулювання міграційної кризи висловлюють і окремі держави Євросоюзу. У Німеччині, наприклад, згадали про Україну.

Залучити до подолання міграційної кризи Київ - запропонував депутат від Соціал-Демократичної партії Німеччини. В інтерв'ю журналістам Нільс Шмід сказав: є ідея поговорити із сусідніми країнами, які не входять до ЄС, як-от: Україна. І домовитися з ними, щоб тимчасово прихистили біженців. На той час, поки країни ЄС розглядатимуть їхні прохання про надання притулку.

Не спокійно і на кордоні Білорусі з Литвою. Там теж фіксують збільшення спроб нелегального перетину кордону. Відсьогодні на білорусько-литовському кордоні запровадили надзвичайний стан.