За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вакцинировали 145 241 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, вчера первую дозу вакцины получили 65 757 человек, а двумя дозами вакцины привили 79 484. Для иммунизации граждан в стране работали 790 мобильных бригад, 2 921 пункт прививки и 459 центров вакцинации.

Отмечается, что наибольшее количество прививок было сделано вакцинами от Pfizer – 76 566. На втором месте идет вакцина производства компании Sinovac - 55 479, на третьем - AstraZeneca - 9 714 и наименьшее количество инъекций припадает на Moderna - 3 482. Известно, что с начала кампании по вакцинации в Украине привили 12 187 561 человека.

Читайте также, в столице откроется новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Он начнет функционировать на улице Липской, 5, привиться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.

Кроме того, Главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты. Информация о том, что вакцина дает нам иммунитет только на шесть месяцев - не соответствует действительности

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