В Украину направляются семь кораблей с углем, который позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года. В случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме нашего угля, будет 7 кораблей, которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время.

Глава государства подчеркнул, что уголь, который доставляется по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца текущего года. По его словам, в случае необходимости, морские поставки этого вида топлива решит проблему его дефицита на весь отопительный сезон.

Напомним, из-за дефицита энергоресурсов Украина уже импортирует электроэнергию из Беларуси. В последний раз украинские ТЭС и ТЭЦ массово останавливали свои энергоблоки из-за нехватки топлива в феврале 2021 года, когда из-за низких запасов угля и дефицита электроэнергии Украина обеспечивала свое энергопотребление за счет импорта из России и Беларуси.

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