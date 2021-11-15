"В Украину идут корабли с углем" - Зеленский [ Редактировать ]
В Украину направляются семь кораблей с углем, который позволит полностью закрыть потребности энергетиков до конца года. В случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме нашего угля, будет 7 кораблей, которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время.
Глава государства подчеркнул, что уголь, который доставляется по морю, полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца текущего года. По его словам, в случае необходимости, морские поставки этого вида топлива решит проблему его дефицита на весь отопительный сезон.
Напомним, из-за дефицита энергоресурсов Украина уже импортирует электроэнергию из Беларуси. В последний раз украинские ТЭС и ТЭЦ массово останавливали свои энергоблоки из-за нехватки топлива в феврале 2021 года, когда из-за низких запасов угля и дефицита электроэнергии Украина обеспечивала свое энергопотребление за счет импорта из России и Беларуси.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям
В пятницу, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Грузии Иракли Гарибашвили
В среду, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу
В понедельник, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ)
Во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против России