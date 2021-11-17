Заохотити людей до вакцинації взялися в Кропивницькому. До дня студента організували акцію: імунізуйся - й отримай каву та смаколик. На центральній площі розмістили кілька тематичних фотозон, де всі охочі могли зробити світлини. А ще влаштували ярмарок. Людей частували кавою, чаєм та різними солодощами. Але тільки тих, хто щепився - хоча б однією дозою. Зробити це можна було тут же - у центрі масової вакцинації, в приміщенні мерії.